William e Kate con i figli per gli auguri di Natale | ma la cartolina nasconde qualcosa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Puntuale prima che arrivi il2022 arrivano in anticipo glidiMiddleton con i, i principini. E’ la tradizionaledidima la foto dei Cambridge sembrare, così dicono gli esperti. Una foto chetensioni ma prima di tutto i tabloid inglesi apprezzano come sempre l’immagine della royal family, soprattutto in questo periodo. Si tengono tutti per mano, sono tutti in jeans ma chi studia il caso dice che a ben guardare c’èche non torna. Il Daily Mail sceglie il titolo “Finalmente qualcuno ci tira su il morale” ed è la foto natalizia scattata in estate che mostra ...