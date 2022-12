Ue | Meloni lascia Senato | stasera a Bruxelles

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il premier Giorgiaha appenato Palazzo Madama dopo aver assistito e preso parte al dibattito in vista del Consiglio europeo al via da domani. Il presidente del Consiglio in serata sarà a

La Svolta

Ci sono i voti che Bruxelles sta per dare alla manovra di bilancio dell'Italia. E c'è la partita dell'energia che per orail governo di Roma molto insoddisfatto. Giorgiascandisce bene una frase: 'Se le misure' sul gas 'dovessero tardare o essere inefficaci' il governo 'è pronto ad intervenire a livello ...In un video proposto dai suoi canali social , la premier Giorgiaha dichiarato: 'I 500 euro ... è un rito di passaggio ormai acquisito , e che probabilmente questa esperienzaloro il ... Ultimo'ora: Ue: Meloni lascia Camera, al Senato per depositare comunicazioni La manovra Meloni è “discriminatoria” e la portata economica sarebbe potuta essere diversa “grazie agli extra-profitti” ...Per l'ex ministro del Lavoro e deputato del Pd, Andrea Orlando, la manovra del governo Meloni è “discriminatoria” perché “lascia indietro chi è in difficoltà”.