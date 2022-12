Stefano Di Pentima in prima squadra con l’Inter di Simone Inzaghi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non c’è solo Andrea Bozzolan, il giovane di Limbiate protagonista con il Milan diPioli in questa fase di preparazione, in vista della ripartenza della Serie A. Nella Brianza calcistica il derby dei nuovi talenti è giocato anche daDi, classe 2004 di Barlassina, che si è aggregato alladel. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

... Robin Gosens, Raoul Bellanova, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Valentin Carboni, Tommaso Guercio,Di, ...... Robin Gosens, Raoul Bellanova, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Valentin Carboni, Tommaso Guercio,Di, ... Stefano Di Pentima da Barlassina alla prima squadra dell'Inter Dopo un periodo di stop generale, le squadre di Serie A si apprestano a ripartire con gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Durante questa sosta natalizia molte squadre saranno impegn ...Inter, la squadra è partita per Malta: out Darmian e D'Ambrosio. Ecco gli altri assenti per la tournée e le amichevoli ...