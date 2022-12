“Sono tuo genero” Loredana Lecciso | sorpresa da Pierluigi Diaco poi si scopre tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ospite di BellaMa’ nella puntata di oggi – mercoledì 14 dicembre – è stata. La compagna di Albano Carrisi arriva nel programma condotto dadopo l’ospitata della figlia Jasmine di qualche giorno fa. E la showgirl ha commentato le parole della figlia che, in una intervista a Chi, ha ripercorso i momenti più duri della sua vita, tra i quali la “sottovalutazione”. Dopo un percorso, ha capito che “le persone ti trattano come tu dici loro di trattarti e ti attribuiscono il valore che tu dici loro di avere. Niente di più vero”. Jasmine Carrisi si è sfogata al settimanale di Alfonso Signorini: “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’iostata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, ...