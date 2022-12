«Sky Tg24 Live In» | due giorni di incontri in diretta dall’Università di Bergamo

Agenzia ANSA

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo L'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi resteranno ancora in carcere per almeno un mese: lo hanno deciso ...Non ce l'ha fatto Giorgio Falcetto, il medico di 76 anni aggredito alla testa con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato. È morto questa sera all'ospedale San Raffaele dove era ... 'Sky Tg24 Live in - Bergamo', appuntamento il 16 e 17 dicembre Allo stadio Al Bayt gli uomini di Deschamps hanno superato in semifinale quelli di Regragui: a segno Theo Hernandez e Kolo Muani. Marocchini pericolosi, ma non sono riusciti a concretizzare. Per i fra ...È morto questa sera all'ospedale San Raffaele a Milano, dove era ricoverato, il medico di 76 anni, colpito alla testa con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato. L'aggressore, un uomo di ...