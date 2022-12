Sampdoria | infortunio Quagliarella | come sta | quando rientra

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’attaccante dellaFabio, che si era infortunato durante un allenamento nel ritiro dei blucerchiati di Antalya, è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una “lesione legamentosa del ginocchio sinistro”. L’ex Napoli lascerà in anticipo la Turchia per tornare a Genova, dove verrà visitato,scrive lasui propri canali ufficiali, dal “consulente ortopedico del club”. Soltanto dopo questa visita si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero, ma è chiaro che, 40 anni il prossimo 31 gennaio, starà fuori per diverse settimane. “Forza capitano”, ha scritto lasu Twitter per manifestare la propria vicinanza al centravanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un sospiro di sollievo per ladopo gli esami a cui è stato sottoposto Fabio Quagliarella a causa dell'nel ritiro in Turchia. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una ...Bruttoper Fabio Quagliarella . L'attaccante della, che si era infortunato durante un allenamento nel ritiro dei blucerchiati di Antalya, è stato sottoposto a esami strumentali, che ...Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Lazio in apprensione per Milinkovic-Savic Mister Sarri oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, svelando ...Un sospiro di sollievo per la Sampdoria dopo gli esami a cui è stato sottoposto Fabio Quagliarella a causa dell'infortunio nel ritiro in Turchia ...