Roma | violenta e minaccia una 16enne con problemi psichici e i genitori | condannato 56enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È statoa sette anni di reclusione per violenza sessuale. Ma non è stato l’unico processo nel quale unche aveva adescato una 16 affetta da disturbiè stato imputato. Ha dovuto rispondere anche di atti persecutori e minacce ai danni delidella, capi di imputazioni per i quali è statoa quattro anni di reclusione. L’uomo conosce lae la circuisce con regali e belle parole L’uomo aveva conosciuto la ragazzina tramite amici comuni. Lui si era presentato alla giovane come poliziotto, le aveva fatto regali di ogni tipo e l’aveva circuita facendole ogni tipo di apprezzamento. Laera rimasta affascinata da quell’uomo così pieno di premure nei suoi confronti. Così nell’agosto del 2017 è ...