RISULTATI | NJPW “World Tag League Super Junior Tag League 2022” 14 12 2022 Finali Tornei

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Idella giornata finale deiTag Team dellaandata in scena Mercoledì a Sendai, Miyagi:TagTag– Day 17Mercoledì 14 Dicembre – Sendai, Miyagi (Japan) Tag Team MatchSAUCEHEARTS (Alex Zayne & El Lindaman) battono Kosei Fujita & Ryohei Oiwa (6:06)TMDK (Mikey Nicholls & Shane Haste) battono Kevin Knight & KUSHIDA (6:12) Eight Man Tag Team MatchUnited Empire (Aaron Henare, Francesco Akira, Great-O-Khan & TJP) (w/Gideon Grey) battono Alex Coughlin and Flying Tiger (Robbie Eagles & Tiger Mask) & Gabriel Kidd (7:36)Suzuki-gun (DOUKI, Lance Archer, Minoru Suzuki & ...

The Shield Of Wrestling

di WWE Crown Jewel 2022 Brock Lesnar batte Bobby Lashley Bobby Lashley ha letteralmente ...abbia ricordato il passato di Balor nel Bullet Club e abbia citato Karl Anderson come attuale...di Forbidden Door Trios Tag Team Match : "The Wizard" Chris Jericho, Sammy Guevara (... purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in ... NJPW WTL 2022 e SJTL 2022 - Risultati Finals Dopo aver superato Hikuelo, viene sancita la prossima sfida dell'atleta WWE in vista di NJPW Wrestle Kingdom 17.Nella Sendai Sunplaza Arena ha avuto luogo poche ore fa la finale della NJPW World Tag League 2022 dedicata sia alla categoria dei pesi massimi, che dei pesi Junior. Le due finali hanno visto contrapp ...