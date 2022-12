Pallanuoto | Champions League 2022-2023 | Brescia-Sabadell 7-4 Lombardi soli in testa al Girone B

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Terza vittoria consecutiva per ilnella fase a gironi delladi: nella terza giornata delB ivincono in casa per 7-4 sugli spagnoli dell’Astralpoole restano inalla classifica del raggruppamento daa punteggio pieno. RISULTATIB, 3a giornata Risultati OSC Budapest (HUN)-Spandau 04 Berlin (GER) 9-9 FTC Telekom Budapest (HUN)-CN Marseille (FRA) 9-8AN(ITA)-Astralpool(ESP) 7-4 VK Novi Beograd (SRB)-Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 12-12 ClassificaAN ...