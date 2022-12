Omicidio Rocca Priora | la vittima aveva precedenti | la pista delle slot machine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’diha gettato tutta comunità nello sconforto. Il fatto è avvenuto ieri, martedì 13 dicembre 2022: un cittadino albanese di 49 anni è stato ucciso davanti casa, massacrato di botte. L’allarme era arrivato intorno alle 11.00, quando i familiari lo hanno trovato a terra, ormai già senza respiro. L’immediato interventoambulanze sul posto e degli operatori sanitari si era, alla fine, rivelato inutile. La dinamica dell’diSula dinamica, ancora molti dubbi e zone d’ombra da acclarare: probabilmente lo hanno sorpreso sul pianerottolo di casa, appena prima di rincasare, poi è successo di tutto: calci, pugni, massacrato di botte sul posto e, inoltre, accoltellato in più punti del corpo da due persone almeno. In questo modo, ...

L'uomo, difeso dall'avvocato Stefania La, è accusato di tentato, lesioni aggravate, e porto abusivo di arma da fuoco. L'indagato, comparso davanti al Gip per l'interrogatorio, ha ...Quella era la condizione messa dai comuni di Ascrea eSinibalda per il permesso di costruire. ...volontario plurimo aggravato dalla premeditazione. I carabinieri stanno battendo anche ...Deve essere stato sorpreso sul pianerottolo di casa appena prima di rincasare, per poi essere massacrato di botte e accoltellato in più parti, da almeno ...Petrit Caka è stato colpito a morte in casa. Probabilmente conosceva chi lo ha ucciso. Il corpo dell'uomo di 49 anni è stato scoperto dalla moglie nel loro appartamento nel centro della cittadina dei ...