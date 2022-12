La Gazzetta dello Sport

Mentre Indiana - ottava a Est - è il 12° attaccoin stagione. Idifendono meglio degli Warriors, ma mica troppo: 115.6 punti concessi a partita, Golden State 116.5.- WARRIORS: ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSBoston crolla contro i Clippers, Lillard ... mentre Lillard è in serata magica nella vittoria dei Blazers su Minnesota INDIANA- MIAMI HEAT 82 ... Nba, Pacers-Warriors quote: Golden State vincente a 1.81 Pronostici NBA 14-15 Dicembre 2022, analisi, statistiche e consigli per le scommesse sulle prestazioni giocatori di Basket NBA.Ecco il programma NBA per stanotte: saranno cinque i match in diretta nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 15 dicembre, ecco dove vedere le partite di NBA di stanotte in diretta e in replica ...