(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Staffetta su tutte le realtà statali: l'obiettivo è rafforzare le visite e gli ingressi in tutte le ...

LA NAZIONE

Staffetta su tutte le realtà statali: l'obiettivo è rafforzare le visite e gli ingressi in tutte le ...... disseminate tra chiese eda Ranica a Clusone. Ma andiamo con ordine: cinque tappe, cinque ... Davanti alla porta d'ingresso si staglia un ciclo diun po' splatter, raffiguranti il ... Musei e affreschi, la gestione della biglietteria e della promozione passa al Comune Gli affreschi di Giotto legati al tema della natività 'escono' dalla basilica di San Francesco per illuminare il Natale ad Assisi, attraverso spettacolari proiezioni scenografiche sulle facciate di ch ...Castel Sant'Angelo si prende la sua rivincita. Una ribalta che già lo scorso 4 dicembre, in occasione della prima domenica del mese dei musei gratuiti, aveva fatto registrare un record ...