Mario | chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne | età | lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studioGalgani, una delle dame più discusse e chiacchierate di sempre, che ha deciso di conoscere meglio uncavaliere. Unvolto della trasmissione: sarà la volta buona? Ci saranno le immancabili ‘frecciatine’ e commenti pungenti dell’opinionista Tina Cipollari? Cosa sappiamo suldiGalgani “Lui è una persona energica, piena di iniziativa” – ha dettoGalgani. La dama, infatti, è rimasta molto colpita dal cavaliere. Tra i due la complicità non manca: i due sono usciti insieme in esterna, hanno bevuto un thè e tra un pasticcino e l’altro il ...