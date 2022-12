Lavoratori stranieri in Italia | perché la regolarizzazione è un percorso a ostacoli

I numeri e i limiti della burocrazia. Un esercito di persone cerca di infilarsi nelle pieghe del ...ROMA " La Fondazione CON IL SUD attraverso un bando pubblico ha selezionato 6 iniziative per contrastare caporalato e sfruttamento deial Sud. Gli interventi, che saranno sostenuti complessivamente con 2 milioni di euro, offriranno servizi di natura socio - sanitaria e legale e percorsi per favorire l'autonomia ...L'organizzazione finanzierà sei iniziative nel Mezzogiorno, mettendo a disposizione due milioni di euro. Saranno offerti servizi sociosanitari e legali, ma anche percorsi per favorire l’autonomia econ ...La Fondazione Con il Sud finanzierà sei iniziative nel Mezzogiorno, mettendo a disposizione due milioni di euro. Saranno offerti servizi sociosanitari e legali, ma anche percorsi per favorire l’autono ...