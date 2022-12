Ladispoli | arriva il mercatino per i produttori di opere dei proprio ingegno e dell’artigianato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)– Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di n. 16 spazi in piazza Martini Marescotti per la realizzazione di unriservato aididelcreativo durante il periodo compreso tra il 17 dicembre 2022 ed il 17 dicembre 2023. Nelpotranno essere esposte e poste in vendita esclusivamentefrutto delcreativo, autoprodotte non professionalmente e non seriali, non classificabili comed’arte (art. 4, comma 2, lettera h, del decreto legislativo 114/1998), quali: ceramiche, porcellane, cuoio, pelli, legno, metalli (con esclusione dei metalli preziosi), vetro ...

