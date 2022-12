Il governo lancia di nuovo in tribuna la palla del Mes | Giorgetti | «Prima della ratifica | ampio dibattito in parlamento»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Corte di Karlsruhe non è riuscita a togliere ilMeloni dall’imbarazzo di doversi esprimere in maniera netta sul Mes. La mozione che la maggioranza ha approvato, lo scorso novembre, sospendeva il giudizio sulladell’accordo di modifica del trattato istitutivo del fondo salva Stati, in attesa del pronunciamento dei giudici federali tedeschi. I quali hanno dato via libera all’intesa. E così, l’Italia resta l’ultimo Paese su 19 a non aver ancora deciso sere o meno l’intesa. Si diceva di un certo imbarazzo nell’esecutivo: è dovuto al fatto che Forza Italia non è contraria al Meccanismo europeo di stabilità, mentre Lega e Fratelli d’Italia, per anni, l’hanno osteggiato in campagna elettorale. Se è vero che le condizioni non sono più le stesse di quando le modifiche del Mes sono state pensate, rendendolo a detto ...