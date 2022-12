Fed | rallenta rialzo tassi | ritocco solo da 50 punti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Come previsto, la Federal Reservel'andamento dei rialzi deie nell'ultima riunione del 2022 del Fomc (il comitato di politica monetaria) decide all'unanimità unda 50che porta ifederali in un range fra 4,25 e 4,50%. Nella dichiarazione finale del comitato si sottolinea come "gli ultimi indici mostrano una modesta crescita della spesa e della produzione" mentre "la crescita dei posti di lavoro è stata robusta e il tasso di disoccupazione è rimasto basso". Naturalmente la Fed segnala come "l'inflazione rimane elevata" e conferma la volontà di procedere a nuovi "aumenti appropriati per raggiungere un orientamento di politica monetaria sufficientemente restrittivo da riportare l'inflazione al 2 per cento". Inoltre, la ...