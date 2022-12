“Cose gravissime” GF Vip 7 | le accuse ad Antonino | “Roba da denuncia o botte”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non si sono mai visti di buon occhio ed il motivo principale ovviamente è Antonella Fiordelisi. Sarà anche perché tra i due non c’è nemmeno sintonia, chimica ma è soprattutto il fatto cheSpinalbese sia tanto amico della 24enne a ingelosire Edoardo Donnamaria. Lontano dal GF Vip 7 lo avrebbeto. Ebbene sì, siamo arrivati fino a questo punto, addirittura. Bisogna sottolineare che Antonella Fiordelisi sia decisamente responsabile di tanto astio tra i due concorrenti del GF Vip 7. L’ex schermitrice si è più volte buttata tra le braccia diSpinalbese per provocare Edoardo Donnamaria. Lui ora non ne può più. GF Vip 7, leadSpinalbese Da circa un mese a questa parte, sembrava che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e l’ex volto di Forum si fossero dati ...

Tag24

E pure molte ipotesi aggravate di furto e le lesioni personali stradali gravi o. Ma le ... Prevista inoltre una multa da mille a 10 mila euro e "sempre ordinata la confisca delleche ...' Qatargate Sono sconcertato da tutto quello che sta emergendo, sono. Mi auguro che la magistratura vada avanti senza guardare in faccia nessuno e ricostruisca la catena delle responsabilità. Pd non può far finta di nulla . Queste figure coinvolte ... cos'è la mucorrea cause sintomi rimedi e cure L'Eurofighter del 37° Stormo di Trapani stava rientrando alla base quando per motivi da accertare, prima di atterrare, è caduto in una zona agricola ...L'argomento è arrivato finalmente in conferenza dei Sindaci. Il Gruppo Consiliare INSIEME per Pitigliano ribadisce le proprie posizioni.