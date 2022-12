Comelit | incentivo ai dipendenti | a dicembre avranno 500 euro netti in più

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Rovetta.Group, azienda punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di sistemi di videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza, domotica, rivelazione incendi e controllo accessi, ha deciso di premiare i suoi collaboratori in Italia con undi 500a testa che saranno erogati nella seconda metà diad oltre 300 collaboratori in forma di buoni cartacei, per un totale complessivo di oltre 150.000. La decisione del Consiglio di Amministrazione traduce concretamente in questo modo il claim che riassume l’identità aziendale, “With You, Always”: un valore che viene declinato nei riguardi dei clienti, ma anche dei collaboratori, le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell’azienda. “Siamo quasi giunti ...