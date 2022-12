Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2022 | Annika Sieff sarà da podio anche in un contesto ostico?

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ladelfemminile diè prossima ad affrontare la propria seconda tappa stagionale. Le ragazze proseguono a cimentarsi nelle medesime località e negli stessi weekend della controparte maschile, dinamica indiscutibilmente obbligata se si vuole far crescere il massimo circuito riservato alle donzelle e, al tempo stesso, garantire la sopravvivenza di una disciplina in forte crisi. Dunque nei prossimi giorni le donne saranno impegnate aam Dachstein, luogo per loro particolarmente significativo. Infatti proprio su queste nevi, esattamente due anni fa, si tenne la prima gara di sempre valevole per la Sfera di cristallo femminile. Vinse la statunitense Tara Geraghty-Moats, oggi passata al biathlon, davanti alla norvegese Gyda Westvold Hansen e alla giapponese Anju Nakamura. ...

