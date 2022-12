ilGiornale.it

... trapiantati e dializzati, e' stata visitata da un vasto pubblico di appassionati che ha potuto ammirare tra le tante una Ford Taunus del 1957, una Fiat 1100 del 1955 ed una splendida Citroën. ...Microlino Spiaggina Concept, ispirata alla leggendaria serie di veicoli iconici di piccole dimensioni prodotti negli anni Sessanta, come lao la Fiat Jolly, su base 500 o 600. ... Citroen E-Mehari e il coraggio di osare La Mehari degli anni '70 era una vettura geniale, rivolta a chi faceva dell'auto la propria estensione fisica. Adesso rivive in una chiave diversa ...QUARTO – “Natale a Casa Mehari”: grande riscontro per i due giorni di festa organizzati per la prima volta nel bene confiscato alla criminalità a Quarto. La manifestazione, prettamente a tema natalizi ...