Ci piace anche in veste casual!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È la loro prima cartolina di auguri da principi del Galles. E per l’occasione si sono presentata come una famiglia borghese, una tra le tante del Regno Unito. Ovviamente non è così, ma tanto è bastato a lasciare sorpresi magazine e tabloid. “La cartolina di Natale che non ti aspettavi”, ha titolato Hello Magazine. Kate Middleton e il principe William si sono lasciati fotografare nella residenza festiva di Sandringham, amatissima dalla regina Elisabetta. In jeans. (IPA) Leggi› Il royal look del giorno. Rania di Giordania shopping a Milano in tacco 12 › Nella seconda parte di “Harry e Meghan”, la coppia accusa William: «Proteggevano lui ma non noi» › ...