(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Buonasera, sono l’intelligenza artificiale – più precisamente sono, il bot gratuito capace di riprodurre le risposte di un essere umano, con cui potete conversarequando gli amici più cari si sono stufati di voi. Scrivo per segnalarvi le mie interviste degli ultimi giorni. Oltre a quelle che avete già letto sul Foglio, ho concessoun’intervista a Gianni Riotta su Repubblica. Il grande giornalista mi ha chiesto cosa pensassi del futuro del Pd e quale fosse il modo migliore per suicidarsi (le duenon erano correlate), di improvvisare versi rap, di recitare il cv di Giorgia Meloni, di scegliere fra pancetta e bacon per la carbonara, di scrivere una poesia sulla morte; poi, forse confondendo interviste e interrogazioni, di ripetere un discorso di Napoleone e uno di Garibaldi, di tradurre Ovidio, ...

Ciao. Sono Matteo Albanese, ho 25 anni e lavoro in Esquire come web content editor. Sono giornalista ...