(Di martedì 13 dicembre 2022) Ventuno anni fa di questi tempi la prima società che si chiamava Sir Safety partecipava al campionato di serie C. Al termine di quella stagione si qualificò per i playoff promozione, concludendo però ...

La Gazzetta dello Sport

Quel Maxicono Parma entrò nella memoria collettiva della gente delcome uno dei più grandi ... Oggi Perugia hababele con 9 giocatori nati fuori dai confini italiani: e può vantare medaglie ...... e subiscerimonta fulminea della Pieralisi. Annullate 2 palle match, alla fine vince comunque, meritatamente, Jesi: 24 - 26. Clementina 2020" PieralisiPan Jesi: 1 - 3 (25 - 21, ... Volley, è una Perugia da Grande Slam... sulle orme del mito Parma Lo schiacciatore cubano-polacco, fresco vincitore del Mondiale per Club, punta a vincere tutti e 5 i titoli quest’anno: «Vengo dalla povertà, la vittoria è la mia stella polare» ...NewTuscia – TARQUINIA Under 16 Femminile Infausta festa quella dell’8 dicembre a Civitavecchia per le atlete dell’Under 16, bloccate da Naturbelle Civitavecchia Volley Academy con un secco 3-0, con pa ...