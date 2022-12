“Vola in paradiso” Incidente choc | la vip muore sul colpo a 21 anni | la terribile notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ali Spice, star di TikTok, è morta in un. La giovane 21enne diventata famosa sulla nota piattaforma dove conta quasi un milione di follower è rimasta vittima di un brutto sinistro lo scorso 12 dicembre in Florida. Lapurtroppo è stata confermata dagli amici. Numerosi i messaggi di cordoglio per il tragico destino di questa giovane ragazza. Ariane Avandi, ad esempio, ha scritto: “Il mio cuore spezzato non può nemmeno a descrivere come mi sento in questo momento. Ali sei una delle anime più vibranti, belle dentro e fuori, genuine e amorevoli che ho avuto il privilegio di conoscere. Sei un’amica straordinaria e una donna incredibilmente talentuosa e appassionata”. Leggi anche: “Devi uscire”. Riccardo Fogli squalificato in tempi record: l’annuncio del GF Vip I messaggi degli amici e della mamma di Ali Spice Anche Lain ...