Sci alpino oggi | orario prima prova discesa Val Gardena | programma | tv | strartlist | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Comincia la lunga settimana sulla Saslong.va in scena ladelladella Vale c’è davvero grande attesa per una squadra azzurra che va alla caccia del riscatto dopo le opache prestazioni in Nord America. Proprio lacancellata a Beaver Creek verrà recuperata giovedì in Val. Ilvedrà due discese (giovedì e sabato) ed un superG (venerdì). Dominik Paris non ha mai avuto un bel rapporto con la Saslong, ma è obbligato a rilanciare la sua stagione proprio in Val. Già lasarà importante per l’altoatesino. Si attendono segnali anche dagli altri azzurri, in particolare i giovani che hanno fatto intravedere qualcosa di positivo tra Lake ...