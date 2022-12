Scandalo tangenti | Qatar | sequestrati 750mila euro a Kaili e 17mila a Panzeri

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Sono infuriata e dispiaciuta. La democraziapea è sotto attacco” – queste le parole con cui la presidente del Parlamentopeo, Roberta Metsola, ha aperto la Plenaria a Strasburgo, a seguito dei preoccupanti sviluppi in merito alloin, che è giunto fino alla Commissione.gate, locoinvolge anche la Commissione: i nuovi sviluppi Le severe parole di Roberta Metsola lasciano intendere che l’inchiesta sulleinpotrebbe fare da apripista ad una profonda riforma nella trasparenza degli atti e nei rapporti con le lobby deglideputati – come si legge su Ansa. La seduta parlamentare si è aperta proprio nel momento in cui dalla Procura belga arrivavano ...

Sul caso delleal Parlamento europeo, Bonaccini è duro: 'E' chiaro che se quello che si presume verrà confermato siamo difronte ad unodi proporzioni drammatiche, soprattutto per il ...... coinvolta nelloQatargate. A comunicarlo è l'ufficio di presidenza dell'Eurocamera dopo ... Non ha nulla a che fare con ledel Qatar", ha dichiarato."Credo non sia esagerato affermare che questi sono stati tra i giorni più lunghi della mia carriera. Devo scegliere con cura le mie parole, in modo da non compromettere le indagini in corso o… Leggi ...Lo scandalo delle presunte tangenti del Qatar a eurodeputati e funzionari del Parlamento europeo potrebbe allargarsi ancora ...