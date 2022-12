Ronaldo il Fenomeno | «Non tifo per Messi»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lui sa come vincere un Mondiale, c’è riuscito nel 2002 trascinando il Brasile. A La Gazzetta dello Sportilracconta che Ancelotti sarebbe il ct ideale della Seleçao e che Mbappé gli assomiglia, oltre a un’analisi sul Brasile e a un pronostico che vede la Francia vincente. COSA CONSIGLIA A NEYMAR – «Di andare avanti, senza dubbio. Adesso è deluso, ma tornerà più forte di prima e sarà sempre un punto di riferimento per la nostra squadra. Ha fatto tanti sacrifici per la Seleçao e ne farà ancora. Comunque è normale che sia depresso: la salute mentale degli atleti, specie se molto esposti come lui, va monitorata da bravi professionisti». NON– «Sarei ipocrita se dicessi di sì. La rivalità tra Brasile e Argentina è molto forte, non sarei felice di un loro successo. E poi l’Argentina non ...

Ultima affermazione a Giappone - Corea del 2022, con, il, grande protagonista. Una vita fa. marco.zorzo@leggo.itLe parole di, ilproviene da True ...In Brasile continua a tenere banco la questione del successore di Tite, dopo l'eliminazione della Seleçao dai Mondiali 2022. L'ultimo a dire la sua è stato Rivaldo: "Non concordo con chi sostiene l'id ...Segundo consta nos cadernos do município, estão no nome de Ronaldo as dívidas de IPTU de um apartamento e de uma sala comercial no bairro. Somadas, as pendências chegam a R$ 106 mil. Nos dois casos, a ...