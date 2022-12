Nek | bilancio di 30 anni di carriera a FqMagazine | “La cosa più complicata è resistere Tra alti e bassi sono ancora qui | il mio futuro è in tv”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gli inizi difficili al Festival di Sanremo 1993 con la canzone anti-abortista “In Te”, poi la volata e il successo in Spagna e in Sudamerica. Hit come “Laura non c’è”, “Da grande” e “Se io non avessi te” hanno segnato latrentennale di Nek. Abbiamo incontrato l’artista dopo la festa al Teatro degli Arcimboldi di Milano dell’11 dicembre. Nel frattempo è uscito il disco “5030”, contenente otto hit riarrangiate per l’occasione che raccolgono i 30di unastraordinaria e i suoi 50di età. Duetti con Giuliano Sangiorgi (“Cuori in tempesta”), Jovanotti (“Fatti avanti amore”) e Francesco Renga (“Dimmi cos’è”). Dopo lo show agli Arcimboldi di Milano dell’11 dicembre, cialtri tre concerti: il 14 gennaio 2023 all’Europauditorium di Bologna, il 16 gennaio 2023 all’Auditorium Parco ...