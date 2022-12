LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Paltrinieri campione di tutto | è trionfo nei 1500 sl! Mora in finale nei 100 dorso! Razzetti sesto nei 200 misti

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18: “Non è la vittoria che ricorderò per la vita ma è importantissima perchè era un po’ di tempo che non vincevo in questo ambito e sono molto contento. Non tutti i risultatui sono stati buoni oggi ma il Campionato è lungo e sono certo che potremo fare bene” 11.16: Dopo otto annitorna sul tetto del mondo in. E’ il primo italiano a vincere per due volte il titolo iridato in11.14: Temposommato buono per unche si è gestito alla grande e appena è stato avvicinato dai rivali è partito fortissimo ai 1200 ed ha chiuso con 14’16?88, secondo posto per il francese Joly, allievo dell’ex tecnico diStefano Morini, con ...