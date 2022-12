Il Marocco in semifinale è il cortocircuito del fardello dell’uomo bianco

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non mi sono ancora ripreso, no. Come fai a riprenderti da una sconfitta come quella di sabato sera, arbitrata da un mentecatto filofrancese, giocata mille volte meglio degli avversari e buttata via con un rigore da un capitano a cui certamente non possiamo dire niente per l’impegno ma che in carriera ha vinto il mio stesso numero di trofei? Non basterebbe tutto il brandy del mondo per lenire le ferite di un’eliminazione in cui non c’è neppure nessuno particolarmente colpevole. Avercelo, un Cristiano Ronaldo su cui addossare tutte le colpe dell’umanità, o un arbitro come quello di Olanda-Argentina, sfanculato da tutti e cacciato dal Mondiale perché la signorina Lionel Messi se ne è lamentata. A proposito, sono quattro giorni che il mondo si indigna per l’esultanza degli argentini alla fine dei rigori, per il fare da bulletti dei tamarri dell’Albiceleste, quattro giorni che i ...