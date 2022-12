FdI | da presepe vivente a vignette Osho | Meloni prepara decennale ‘pop’

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia spegne le sue prime 10 candeline. Un compleanno speciale, che il partito di Giorgiafesteggerà alla guida del paese dopo il trionfo elettorale di settembre. “10 anni di amore per l’Italia” è il titolo della kermesse in programma il 15, 16 e 17 dicembre a Piazza del Popolo: un appuntamento che vedrà la partecipazione di tutta la famiglia di Fdi, dai parlamentari ai sottosegretari, dai ministri alla premier e leader Giorgia, che chiuderà l’evento sabato alle 17.30 portando in Piazza la sua rubrica “Gli appunti di Giorgia”. “Sono 10 anni da quando è nata Fratelli d’Italia. L’anniversario casca in un momento particolare per Fdi e per la nostra nazione, 10 anni fa mai avremmo immaginato di festeggiare i 10 anni al governo della nazione. E’ la prima occasione di piazza dopo le elezioni politiche”, ha spiegato ...