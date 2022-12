Corruzione dal Qatar | Eva Kaili destituita dalla carica di vicepresidente del Parlamento europeo

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) La Conferenza dei presidenti dei gruppi politici delha dato il via alla procedura di revoca delladidell’Aula a Eva, l’eurodeputata greca attualmente detenuta per la presuntaordita dal. E l’aula, nella plenaria di Strasburgo in corso, ha votato per la sua destituzione con 625 voti a favore e solo 1 contrario, più 2 astenuti (su 628 votanti). L’avvocato di, intanto, ha assicurato che la sua assistita non ha mai percepito tangenti dal: «Si dichiara innocente ed estranea alle tangenti dal», ha detto Michalis Dimitrakopoulos. L’esito del voto dell’Eurodovrebbe essere plebiscitario. La presidente Roberta Metsola ...