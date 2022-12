Calcio | Mondiali 2022 Lionel Messi | “Quante emozioni! Adesso si va in finale | dove volevamo arrivare”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ha illuminato il Lusail Iconic Stadium, ha deliziato gli spettatori sugli spalti, compresi i tifosi croati che hanno dovuto riconoscere la superiorità dell’Albiceleste e del suo numero 10, ancora una volta trascinatore della sua Nazionale: l’Argentina batte 3-0 la Croazia in semiaidiin Qatar e accede così in, grazie a. Sblocca il match sudi rigore, manda in confusione la difesa avversaria (su tutti Josko Gvardiol, che sinora era stato il miglior difensore del torneo), dribbla tutti e fornisce uno splendido assist per Julian Alvarez (doppietta) per il 3-0. Un trascinatore, un dominatore, un fuoriclasse, o più semplicemente...