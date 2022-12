Calcio | Messi e Alvarez trascinano l’Argentina verso la Finale dei Mondiali! 3-0 e Croazia al tappeto

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022)supera un nuovo ostacolo, demolisce ladi Luka Modric a Lusail e si qualifica per ladei Mondiali di2022 in Qatar. 3-0 il punteggio in favore dell’Albiceleste, che conserva la sua imbattibilità nelle semifinali di Coppa del Mondo (5 su 5 il bilancio aggiornato) e raggiunge per la quinta volta l’atto conclusivo della rassegna iridata. Decisivo Lionel, con 1 gol su rigore e 1 assist, oltre ad uno scatenato Juliancon la sua doppietta. Prima fase del match abbastanza equilibrata, con una buonache prova a dettare i ritmi dell’incontro con un possesso palla di qualità senza riuscire però a far breccia nella retroguardia sudamericana. Al 32? l’episodio che indirizza la sfida:sfrutta l’errore ...