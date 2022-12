Avere fede in Enzo Fernandez

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Il secondo tempo supplementare di Argentina – Olanda, quarti di finale della Coppa del Mondo, è finito da venti secondi. Lionel Messi appoggia il pallone aFernández, al limite dell’area. Pochi minuti prima, al termine di un’azione fotocopia, il sinistro disi era alzato dopo aver sfiorato un avversario, disegnando una parabola che solo per poco non aveva ingannato Noppert. Oradecide di riprovarci, ma con il destro: si aggiusta il pallone e scocca il tiro. Sarebbe potuto essere decisivo. Il palo strangola un urlo in gola: l’accesso alle semifinali si deciderà ai rigori. Sul collo ha tatuate le iniziali FE: le sue iniziali, ma anche la parola ...