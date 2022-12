Arrestato alle Bahamas Sam Bankman-Fried | re delle criptovalute e fondatore di Ftx

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Samed ex amministratore delegato di Ftx, è statodopo che gli Stati Uniti hanno presentatoaccuse penali nei suoi confronti. L’arresto apre un nuovo capitolo nella saga della piattaforma di trading difinita in bancarotta dopo aver creato un impero sui bitcoin e sugli asset digitali. Le accuse contro il 30enne saranno ufficialmente annunciate nelle prossime ore. Secondo indiscrezioni del New York Times, si tratta di frode e riciclaggio di denaro. L’arresto è arrivato dopo l’accordo raggiunto dalla procura distrettuale di New York con il governo. Gli Usa dovrebbero chiedere l’estradizione, che le autorità del Paese caraibico hanno già ...