Argentina-Croazia è la semifinale dei protagonisti inattesi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Minuto 55 di Milan – Dinamo Zagabria, partita di Champions League giocata allo stadio di San Siro lo scorso 14 settembre. Il numero 9 ospite, in maglia bianca, riceve a centro area una richiesta di triangolo da Mislav Orši?: spalle alla porta, stoppa di sinistro e si porta il pallone sul destro, smistandolo d’esterno nonostante la pressione di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, non proprio gli ultimi arrivati. Il passaggio illuminante raggiunge la sua destinazione e Orši? insacca il gol che dimezza lo svantaggio croato. A dirigerlo, il 28enne Bruno Petkovi?: colui che in tanti anni di loggione nel calcio italiano (Catania, Varese, Reggiana, Entella, Hellas Verona, Bologna) mai si ricorda esser dotato di tali colpi in canna. "Allora non era così scarso!", esclameranno i tifosi che invano attesero prodezze del genere nelle proprie domeniche. Tuttavia anche quel gesto squisito ...