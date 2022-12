Amichevole Arsenal-Milan | la diretta testuale del match | LIVE NEWS

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildell', in programma alle 15:00 ora italiana all'Al-Maktoum Stadium di Dubai. Segui la partita in

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Pobega, Tonali, Vranckx, Adli; Rebic - Origi. All. Pioli: Hein; Cedric, Gabriel, Holding, White, Tierney; Lokonga, Thomas; Nelson, Odegaard, NketiahL'sarà avversario della Juventus sabato 17 dicembre inall'Emirates di Londra. Dove vedere- Milan, diretta tv e streaming La partita trae Milan, in programma alle ...I rossoneri sfidano i Gunners nell’amichevole a Dubai e Pioli sfrutta l’occasione per mettere alla prova alcuni acquisti estivi Nel terzo giorno di ritiro a Dubai il Milan affronta l’Arsenal in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...