Spazio | Esa | Un successo prima missione verso la Luna Artemis 1

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Terminata lare-1. L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) conferma che il veicolo spaziale Orion della Nasa è ammarato "con" nell'Oceano Pacifico alle 17:40 Gmt/18:40 Cet di domenica 11 dicembre, dopo aver viaggiato intorno allae più lontano di qualsiasi altro veicolo spaziale progettato per trasportare l'essere umano e riportarlo sulla Terra. Il Modulo di Servizio Europeo (European Service Module - Esm) dell'Esa con il Crew Module Adapter si sono separati dalla capsula solo 40 minutidell'ammaraggio, riportando Orion sano e salvo sulla Terra. L'Esa riferisce che, "come previsto, il Modulo di Servizio Europeo è bruciato in atmosfera senza problemi, mentre la capsula per l'equipaggio Orion ha ...