Serie A | Abodi | «Tasse? Si valuta un accordo per evitare sanzioni»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Settimane di incontri e proposte da parte delle società alla fine non hanno portato alla conclusione sperata: il Governo non concederà proroghe sul pagamento dellesospese se non quelle già previste per legge. A spiegare il motivo di questo rifiuto è il ministro dello sport Andreain una lunga intervista alla Corriere della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

In una intervista al 'Corriere della Sera' il ministro dello Sport Andreaparla del futuro ... il presidente Casini dellaA e i vertici di tutte le altre leghe per affrontare un percorso di ...spiega il no alla rateizzazione dei debiti dei club diA .contro Lotito: "Manca coordinamento nelle istituzioni" .e la questione morale: niente aiuti se non si fermano gli ...Il ministro dello Sport si dice disponibile a discutere con tutti, senza pregiudizi, ma ribadisce: "Il mondo dello sport, con un prevalente interesse di alcuni club di A, non possa avere una forma di ..."Credo ci sia bisogno di un piano industriale, ecco perché dico a Casini, a Gravina, ai consiglieri di Lega e a quelli federali di sederci attorno a un tavolo. Da parte del Governo non c'è pregiudizio ...