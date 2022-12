Schianto mortale nella galleria dei Molini di Isola d' Asti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Incidenteoggi, lunedì 12 dicembre, ad'. Due auto si sono scontrate all'interno delladei. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto e un mezzo pesante sono ...

Incidenteoggi, lunedì 12 dicembre, a Isola d'Asti. Due auto si sono scontrate all'interno della ...360, luogo dello. Sil posto tecnici dell'Anas, personale del 118 e vigili del fuoco.Si è verificato un tragico incidentesulla strada statale 96 in direzione Altamura. Quattro ... Unoviolentissimo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i ...Incidente mortale oggi, lunedì 12 dicembre, a Isola d'Asti. Due auto si sono scontrate all'interno della galleria dei Molini. Per cause ancora in corso di ...Nel drammatico incidente hanno perso la vita un 21enne, deceduto sul posto, e due ragazze, che erano state trasportate in ospedale.