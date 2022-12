Mastella sulla classifica de ‘Il Sole 24 ore’ | “Siamo in risalita | bene Ambiente e Servizi”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La 33ª indagineQualità della vita del24 Ore certifica ladivento di ben 4 posizioni rispetto allo scorso anno, nonostante le difficoltà dell’attuale fase congiunturale. E’ prima in Campania e tra le prime del Mezzogiorno d’Italia. Dall’analisi emerge, inoltre, una delle migliori performance in assoluto nel comparto. E sicuramente con la realizzazione del sistema di depurazione della città divento la situazione migliorerà ulteriormente Eppure, stavolta, sui dati è calato il silenzio e nessuno degli oppositori sempre adusi alla critica avanza proposte. Noi, nel frattempo continueremo a lavorare, e con la collaborazione dei cittadini, opereremo sempre per un futuro migliore”. A dichiararlo ...

ilmattino.it

A darne notizia sono il sindaco Clementee l'assessore alla Mobilità, Attilio Cappa. I lavori , iniziati nei giorni scorsiscorta di quanto stabilito con la delibera di Giunta comunale ...A darne notizia sono il sindaco Clementee l'assessore alla Mobilità, Attilio Cappa. I lavori, iniziati nei giorni scorsiscorta di quanto stabilito con la delibera di Giunta comunale ... Autonomia differenziata, Clemente Mastella: «Così non va, noi sindaci tagliati fuori» «Siamo passati dal centralismo statale a quello regionale: tagliando fuori i comuni che, ormai, non esistono più in alcuna discussione sulle riforme», ragiona Clemente Mastella, ex ministro e sindaco ...Sia il Ministero che la Soprintendenza hanno, infatti, sollevato dubbi sulla questione. Il primo cittadino ha, dunque, richiesto collaborazione per non perdere ciò che è stato conquistato, prestando ...