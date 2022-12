Maltempo Italia | crollo temperature e rischio neve in pianura | previsioni meteo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Arriva un tracollo delle. “Dopo la lunga parentesi siccitosa e anomala ecco che il mese di dicembre sembra voglia riscattare quanto patito nei mesi scorsi: da diversi giorni ormai lo scenariorologico sul nostro Paese è votato a una spiccata instabilità, con frequenti occasioni per piogge, temporali e anche nevicate” sottolineano gli esperti del sito www.iL.it. La settimana appena iniziata non farà eccezione e già dalla giornata odierna iltornerà ancora una volta ad imperversare sull’. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it comunica che una vasta area di bassa pressione, centrata sull’Europa orientale, è riuscita a richiamare una poderosa irruzione di aria gelida di estrazione artica che, a più riprese, punterà ...

Aria gelida e. Sono queste le previsioni meteo per la settimana per molte delle nostre regioni. Entro la ... si legge su ilmeteo.it L'sarà quindi investita dalle correnti gelide nord - ...La settimana appena iniziata non farà eccezione e già dalla giornata odierna iltornerà ancora una volta ad imperversare sull'. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.Londra, 12 dic. Adnkronos) – Chiusure, ritardi e cancellazioni in tutti gli aeroporti di Londra a causa del maltempo. Tutti i voli sono stati sospesi all’aeroporto di Stansted, mentre a Heathrow e Gat ...Da domani fiocchi anche a quote basse su Lombardia ed Emilia. Da mercoledì il maltempo si sposterà su Lazio e Campania, con forti piogge ...