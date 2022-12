Lavoro | formare per assumere

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Percorsi formativi e contesti lavorativi sono strettamente collegati per l’occupabilità dei lavoratori e dunque per la competitività del sistema economico e produttivo di un territorio. La pandemia e la crisi economica, dovuta al rincaro dei prezzi, hanno determinato delle ripercussioni sull’occupazione, accentuando il mismatch tra domanda e offerta di“In Lombardia ildel nostro assessorato è eclettico – spiega l’assessore Melania De Nichilo Rizzoli – poiché viene svolto su diversi livelli e deve imprescindibilmente tenere conto di dinamiche esterne che riguardano il contesto storico, economico, sociale e culturale del nostro Paese. Il nostroha come obiettivo principale sicuramente l’aumento dell’occupazione con una fortissima attenzione verso la formazione. Siamo in un’epoca in cuie ...