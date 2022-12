Italia | Viscidi | 'Mancano le eccellenze in attacco | purtroppo è una tendenza italiana'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Maurizio, il coordinatore delle Nazionali giovaniline, ha commentato il classico Torneo di Natale per gli Under 15 attraverso...

ha poi analizzato il sorteggio dell'Elite Round Under 17: "Anche in questo caso ... Due delle tre avversarie, tedeschi e belgi, tornano di nuovo sulla strada dell'nell'Elite Round Under ...Contro i pari età austriaci, il bilancio degli incontri è leggermente a favore dell', con 3 ... Staff - Allenatore, Daniele Zoratto; Coordinatore, Maurizio; Assistente Allenatore, Davide ...I migliori giocatori classe 2008, sotto la supervisione del coordinatore delle Nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi ...Nella mattinata di domenica si è concluso il Torneo di Natale, rassegna che mette in mostra il meglio del calcio italiano. In questa edizione, svolta nel Centro Tecnico Federale di ...