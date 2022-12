Il Qatargate travolge la sinistra | ma per Benifei Pd è colpa della destra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic – È sempre, anche quando a sbagliare è la. Sembra essere questo il succo del discorso di Brando, capodelagazione del Partito Democratico al Parlamento europeo. In una intervista ha affermato che in materia di anti-corruzione: «È sempre stata laa bloccare norme più rigide». Tutto questo mentre l’inchiesta sulle mazzette provenienti dal Qatar sta sconquassando il mondo. Le parole diLanon perde il vizio delle propria presunta superiorità morale. Cosìnon perde l’occasione di salire in cattedra e dare lezioncine, anche se sembra la proverbiale pagliuzza nell’occhio degli altri per non vedere la trave ...