De La Fuente | 'Nessuno conosce il calcio spagnolo più di me Ramos? Se sta bene lo chiamerò'

Calciomercato.com

E' stato presentato a Madrid il nuovo CT della Spagna , Luis de la, che prende il posto di Luis Enrique , allontanato dopo il ko ai quarti di finale del ... quindi non chiudo le porte aAl suo posto arriva De La, uomo federale con un discreto palmares: un Europeo Under 19, un ... Vinceva elo criticava, come è successo dopo l'eliminazione precoce della Germania. La ... De La Fuente: 'Nessuno conosce il calcio spagnolo più di me! Sergio Ramos In futuro...' Le parole di Luis De La Fuente alla sua prima conferenza stampa da commissario tecnico della Spagna Dopo l'eliminazione della Spagna contro il Marocco agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, Luis ...Sebastian de la Fuente, allenatore del Como Women, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio in casa della Juventus: "Stiamo crescendo tanto, lo vediamo ogni giorno in ...