Bruce Willis e l' afasia | le condizioni peggiorano | Non parla e non capisce

Leggi Anche La moglie diparla della malattia dell'attore: 'Il dolore è paralizzante ma sto imparando a conviverci'e l'afasia: la famiglia con lui per Natale -sta trascorrendo le ...Le condizioni di salute disono in peggioramento. Non arrivano segnali incoraggianti dopo la diagnosi di afasia, che lo scorso marzo costrinse l'attore a dire per sempre addio alle scene. Nuovi aggiornamenti sulle ...Le condizioni di salute di Bruce Willis peggiorano e intorno al suo capezzale si riunisce tutta la famiglia. L'ex Demi Moore compresa. E si spera tutti insieme in un miracolo di Natale per l'attore 67 ...Arrivano direttamente dalla famglia Willis, le notizie sullo stato di salute dell'amato attore Bruce, e purtroppo non sono buone. L'attore, 67 anni, che è affetto da afasia, un disturbo fortemente… Le ...