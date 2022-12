Amici 22 | il ballo di Aaron scatena l’ironia del web | tutti i video

Solo poche settimane fa, Isobel Kinnear è entrata nella scuola di, battendo Claudia Bentrovato , l'allieva di Raimondo Todaro , e guadagnandosi il banco nel ...arrivare prima nella gara di...La 19enne ballerina disi è esibita sulle note di 'Cuore' di Rita Pavone e ha ricevuto i ... La gara diè per la World of Dance Italy , la più grande community di 'urban dance' nel mondo. La ...Il Duca e la Duchessa di Sussex parlano del loro primo ballo in un nuovo episodio, in anteprima il 15 dicembre ...Su TikTok Gianmarco Petrelli pubblica un video in cui la collega di Amici 22 Isobel Kinnear è alle prese con l'italiano ...